O proprietário da embarcação que naufragou no início da semana no Rio Iaco, na região do município de Sena Madureira, está unido com outros moradores para tentarem resgatar a embarcação que está presa entre os balseiros de madeira no meio do rio.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram