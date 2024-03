Uma blogueira de 17 anos, mais conhecida como ‘Donna Beauty’, está sendo acusada por internautas de aplicar golpes na internet, com venda de produtos abaixo do preço de mercado. A casa da adolescente foi saqueada, na noite desta quarta-feira (20), após vítimas descobrirem que ela morava na rua Barão de Itamaraca, bairro Flores, na zona centro-sul da capital.

Segundo informações, a jovem vendia produtos de cosméticos em suas redes sociais e, depois de um tempo com o sucesso de vendas, teria começado a vender Iphone, PS5, geladeira com valores abaixo do mercado.

O sargento Januário Nunes da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que os policiais receberam a informação que a jovem teria criado um grupo em um aplicativo de mensagens com mais de mil integrantes e oferecido vários itens para venda.

De acordo com as vítimas que invadiram a casa da blogueira, a adolescente anunciava a venda de produtos eletrônicos, eletrodomésticos e cosméticos com valores bem abaixo do mercado. Após comprarem os produtos anunciados, eles não recebiam. As vítimas denunciaram vendas de iPhones e PS5 sendo ofertados por R$ 400.

As vítimas relataram que a blogueira vendia os produtos com a promessa de entrega com 30 ou 60 dias, mas para a surpresa deles, ela excluiu o grupo onde era usado para aplicar os golpes e apagou também as redes sociais. Eles descobriram o endereço dela e a casa foi saqueada. Até o cachorro de estimação da adolescente foi levado.

A denuncias são de que a mulher aplicou golpes de R$ 5 mil, R$10 e R$20 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado sobre o caso.

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram