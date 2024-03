Um homem ficou ferido após o vape em que ele fumava explodir e ficar cravado no crânio. O caso foi divulgado pela revista científica “oooo journal” no dia 11 de março, mas só viralizou nesta semana.

A identidade do paciente e o local onde aconteceu o incidente não foram revelado. De acordo com o estudo, o homem tragava a fumaça do cigarro eletrônico quando o dispositivo explodiu.

Com a pane no aparelho, o vape perfurou a garganta do paciente e ficou preso ao crânio.

“Lesões em tecidos moles e duros causadas por explosões de cigarros eletrônicos e seus projéteis envolvendo principalmente a região da cabeça e pescoço são tão reais quanto ferimentos por arma de fogo e acidentes automobilísticos”, explicou o professor Felipe Bravo, doutor e mestre em odontologia, nas redes sociais.

