O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul realizou mais um resgate impressionante, desta vez capturando uma sucuri gigante que havia atacado um cachorro no bairro São Francisco. O incidente, testemunhado pela bióloga Marbelita Santos e outros moradores, ressalta a importância de ações rápidas para proteger tanto os animais domésticos quanto a vida selvagem.

Na quarta-feira (20), os latidos desesperados do cachorro alertaram os moradores, mas infelizmente não foi possível salvá-lo a tempo. A cobra, com mais de 5 metros de comprimento, foi capturada pelos bombeiros após ser acionados por Marbelita Santos.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon, explicou que as cobras capturadas são devolvidas ao seu habitat natural, longe das residências, para garantir a segurança de todos. Este ano, o Corpo de Bombeiros já realizou o resgate de 44 animais silvestres e domésticos, enfatizando a importância de não tentar capturar ou matar esses animais e, em vez disso, acionar as autoridades competentes.

O capitão Josadac Cavalcanti reforçou a mensagem de preservação da vida selvagem, destacando que os animais desempenham um papel vital no equilíbrio ambiental e devem ser protegidos. Essa história serve como um lembrete sobre a importância de conviver em harmonia com a natureza e buscar soluções que garantam a segurança de todas as espécies.

Por AcreOnline.net

