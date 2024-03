No próximo dia 22 de março, o mundo celebra o Dia Mundial da Água, uma data para refletir sobre a importância desse recurso vital para a vida.

Pensando nisso a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), está, nesta quarta-feira (20), com uma equipe no Loteamento Juarez Távora, bairro Alto Alegre, convidando a comunidade local para participar da atividade a ser realizada em prol da conscientização e preservação da água.

E para convidar as pessoas do bairro, a equipe da Semeia está entregando o convite acompanhado de sementes de girassol que, além de ser uma planta bonita e simbólica, tem um papel fundamental na preservação ambiental, ajudando na purificação do ar e na absorção de poluentes do solo.

A ação como tema ‘A Água nos Une, o Clima nos Move’, será no dia 22, na quadra poliesportiva do Juarez Távora, a partir das 7h. Na oportunidade, será dada a continuidade das ações de plantio para a recuperação de quatro hectares de Área de Preservação Permanente (APP), na Bacia do Igarapé Redenção. Além disso, quem estiver presente receberá um pequeno vaso (feito de papel) de planta já pronto para cultivar.

“Queremos celebrar o Dia Mundial da Água de uma maneira que vá além da conscientização. Queremos incentivar ações práticas que contribuam para a proteção desse recurso tão precioso”, explicou a chefe do departamento de Gestão Ambiental e Mudanças Climáticas, da Semeia, Aline Martins.

“A distribuição de sementes de girassol é uma forma de envolver a comunidade nesse processo de cuidado com o meio ambiente”, destaca a gestora do Núcleo de Recursos Hídricos, Cássia Melo, que está coordenando a equipe na atividade no bairro.

A participação de todos é fundamental para o sucesso desta iniciativa, por isso o secretário da Semeia, Carlos Nasserala, deixa o convite.

“Convidamos você, sua família e amigos a se juntarem a nós nesta ação em prol da água e do futuro do nosso planeta. Vamos juntos semear a consciência ambiental e cultivar um mundo mais sustentável e harmonioso para as gerações futuras”.

Por Melissa Jares/Assecom

