Rumo à universalização do acesso à água potável na área urbana de Marechal Thaumaturgo, o Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) finalizou nesta quinta-feira, 21, a instalação de 470 metros de rede de distribuição de água no Ramal da Olaria. Executada em parceria com a prefeitura, a obra beneficiará cerca de 17 famílias e é financiada com recursos próprios de arrecadação do Saneacre, com a contrapartida do Poder Executivo municipal, que cedeu maquinários.

“Com essa ampliação, o Saneacre passa a alcançar cerca de 85% de cobertura da área urbana de Marechal Thaumaturgo com rede sob as vias, ou seja, estamos prestes a atingir a universalização dos serviços de água tratada nessa área em um dos municípios mais isolados do Acre, o que é mais uma meta da gestão Gladson Cameli”, comemora o presidente da autarquia, José Bestene.

De acordo com o gestor, a também conquista é fruto de parcerias com parlamentares que destinaram emendas para as obras. “Cumprimos as metas da gestão, superando todos os desafios logísticos impostos pelo isolamento da região do Alto Juruá, onde só conseguimos chegar de barco ou avião”, observa Bestene.

Destaca-se que no ano de 2023 o Saneacre instalou mais de dois quilômetros de rede no município, contando também com investimento de R$ 100 mil, por meio de emenda da deputada estadual Maria Antônia. Naquele momento, as obras beneficiaram os bairros Estádio, Poeirinha e Cocal.

Jades Fernandes, residente na ponta do Ramal do Nonato, próximo do Estádio, é um dos beneficiados em 2024. O morador acredita que a vida vai melhorar significativamente. “Vivíamos isolados e sem água, esperando dias e dias pelo caminhão pipa. Agora teremos água nas torneiras todos os dias”, comenta, agradecido.

Segundo o mapeamento do setor de engenharia da autarquia, poucas ruas faltam para que a rede de distribuição seja acessível em toda a área urbana atual da cidade. A disponibilidade da via hidráulica, um total de 85,28%, representa um marco significativo no saneamento municipal. Agora, a autarquia visa uma futura atualização cadastral para, assim, adicionar novos usuários ao sistema comercial. Com isso, é importante ressaltar a diferença do levantamento de disponibilidade de rede do saldo de usuários cadastrados no sistema.

Dora Monteiro Agência de Noticias do Acre

