Após um meticuloso trabalho investigativo iniciado em janeiro deste ano, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), efetuou a prisão de dois indivíduos envolvidos no tráfico de drogas em uma residência no Bairro Alto Alegre. A ação policial ocorreu na manhã desta quinta-feira, 21.

As investigações tiveram início após uma apreensão prévia de drogas feita pela Polícia Militar no mesmo local. Durante semanas, a equipe policial monitorou a residência, identificando-a como um ponto de venda de drogas na região. Com base nessa investigação, foi solicitada e concedida uma ordem de busca e apreensão pelo Poder Judiciário, culminando na operação realizada nesta manhã.

No local, os agentes da PCAC encontraram mais de 12 quilos de drogas, além de pequenas porções já embaladas para a venda, dinheiro e dois simulacros de arma de fogo. Um dos suspeitos detidos possuía antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

“O trabalho incansável da Polícia Civil visa desarticular pontos de venda de drogas nos bairros. Reconhecemos que muitos crimes contra o patrimônio estão diretamente ligados ao tráfico de drogas, pois os dependentes químicos muitas vezes recorrem a atividades criminosas para sustentar o vício. Portanto, fechar esses pontos de venda e distribuição é uma ação crucial”, declarou o Dr. Henrique Maciel, Delegado-Geral da PCAC.

Para o delegado Dr. Saulo Macedo, da DENARC, que está há frente das investigações, explica que as prisões e apreensões realizadas nesta manhã são resultado de um trabalho de investigação que vinha sendo conduzido há várias semanas. “É fundamental atuar de maneira técnica e contínua para combater o tráfico de drogas”, enfatizou.

Assessoria/ PCAC

