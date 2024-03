Na madrugada desta quinta-feira (21), os padres Matheus Santos e Wesley Loseph, da Diocese de Rio Branco, foram sequestrados junto com um seminarista no Acre. O pároco e o seminarista foram amarrados e levados para um cativeiro no Ramal do Sinteac, no bairro Floresta, em Rio Branco.

O resgate ocorreu após a abordagem de uma caminhonete da Diocese de Rio Branco em um posto de gasolina em Senador Guiomard. O motorista foi preso, e os documentos do padre Matheus foram encontrados no veículo.

Após investigações, a Polícia Militar localizou o cativeiro e libertou os padres, que agora estão na Delegacia de Polícia Civil para registrar um Boletim de Ocorrência.

Por AcreOnline.net

