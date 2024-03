À medida que março de 2024 avança, os beneficiários do Bolsa Família têm motivos para comemorar. Este mês, o programa, essencial para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, não somente deu início aos seus pagamentos, mas também anuncia uma série de antecipações planejadas, trazendo alívio financeiro mais cedo para muitos.

Este artigo traz detalhes cruciais sobre as antecipações e o calendário oficial, essenciais para todos os titulares de NIS, abrangendo os finais de 1 a 0.

Antecipação do Bolsa Família este fim de semana

Com os pagamentos de março já em andamento, o Bolsa Família apresenta uma estrutura de pagamento meticulosamente organizada para atender todos os beneficiários, determinada pelo último dígito do Número de Inscrição Social (NIS). As datas estabelecidas para este mês são as seguintes:

NIS de final 1 – depósito na conta em 15 de março;

NIS de final 2 – depósito na conta em 18 de fevereiro (valores foram disponibilizados no sábado, dia 16/03);

NIS de final 3 – depósito na conta em 19 de março;

NIS de final 4 – depósito na conta em 20 de março;

NIS de final 5 – depósito na conta em 21 de março;

NIS de final 6 – depósito na conta em 22 de março;

NIS de final 7 – depósito na conta em 25 de março (valores serão disponibilizados no sábado, dia 23/03);

NIS de final 8 – depósito na conta em 26 de março;

NIS de final 9 – depósito na conta em 27 de março;

NIS de final 0 – depósito na conta em 28 de março.

Detalhes Sobre as Antecipações do Bolsa Família

A primeira dessas antecipações beneficiou 1 milhão de titulares do programa no dia 15 de março, uma sexta-feira, marcando o início desses adiantamentos.

Essas antecipações são direcionadas às famílias residentes em áreas recentemente afetadas por emergências ou calamidades públicas, como desastres naturais e surtos de doenças. Os estados beneficiados nesta fase incluem Amapá, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe, selecionados por meio de decretos reconhecidos oficialmente.

Visando reduzir o tempo de espera por auxílio, as antecipações também são programadas para os finais de semana, beneficiando as famílias com NIS final 2 e 7 com pagamentos no sábado anterior ao agendado. A próxima antecipação está agendada para este sábado, dia 23 de março, para aqueles com NIS de final 7.

Benefícios de Março do Bolsa Família

Em março, o Bolsa Família reforça seu compromisso com as famílias brasileiras através de uma variedade de benefícios. Com um pagamento mínimo de R$600 assegurado para famílias de até quatro membros, o programa visa fornecer um suporte financeiro básico para todos.

Para famílias com mais de cinco membros, o valor ajustado por pessoa é de R$142, oferecendo um suporte adicional proporcional. As gestantes e lactantes recebem um bônus de R$50 cada, promovendo o cuidado com a saúde da mãe e do bebê.

Anuncios

Crianças até seis anos adicionam R$150 ao benefício mensal da família, e jovens entre sete e dezoito anos contribuem com R$50 cada, apoiando a educação e desenvolvimento.

Este período de março, marcado pelas antecipações e uma estrutura de benefícios bem planejada, destaca a importância do programa do governo federal no suporte às famílias brasileiras. Não só oferece uma ajuda financeira essencial, mas promove um ambiente favorável ao crescimento e bem-estar das famílias em condições de vulnerabilidade, fazendo uma diferença significativa na vida de milhões.

Por Jeferson Carvalho- folha finaceira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram