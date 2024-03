Na manhã de quinta-feira, 21 de março de 2024, uma ação da polícia militar no bairro Baixa, em Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de um indivíduo acusado de roubo, estupro e agressão. A vítima, uma jovem de 15 anos, foi abordada nas proximidades da serraria da água preta quando retornava da escola. O suspeito, armado com uma faca, roubou seu celular e a levou para um matagal, onde cometeu o estupro.

A equipe policial, munida das características fornecidas pela vítima, iniciou uma busca na área. Durante a operação, os policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica no Ramal da Boca do Moa. No local, uma mulher relatou que seu filho a ameaçou com uma faca. Quando confrontado pela polícia, o homem não acatou as ordens para soltar a faca e fugiu para uma área de mata densa.

Com a colaboração da equipe do GIRO, os policiais seguiram as pistas deixadas pelo fugitivo e conseguiram capturá-lo. O suspeito, identificado apenas pelas iniciais E.R.S., de 24 anos, confessou tanto o roubo quanto o estupro cometido mais cedo.

Juruá24Horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram