Hoje (21), pela manhã, mais um homicídio ocorreu em Rio Branco, desta vez próximo a uma escola no bairro Recanto dos Buritis. A vítima, identificada como Júnior Martins, de 44 anos, foi atacada quando passava de bicicleta em frente à Escola Municipal Maria Izalis Correia, localizada na Travessa Pelegrino. Criminosos se aproximaram e começaram a atirar na vítima, que morreu no local. A polícia já está no local apurando os fatos.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram