Uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 9mm, foi apreendida pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 21; o fato ocorreu na rua Serra do Moa, no bairro Rosa Linda.

A Equipe Tática do 2° Batalhão realizava patrulhamento preventivo por orientação do comando do Batalhão, sobretudo após um homicídio que aconteceu na manhã de quarta-feira, 20 no bairro Rosa Linda.

Ao se aproximar da rua Serra do Moa local do homicídio os militares avistaram dois indivíduos e um deles estava com uma arma na mão, ao perceberem a presença da Polícia Militar, ambos empreenderam fuga em direções diferentes mesmo após ordem de parada, os suspeitos continuaram fugindo.

Em ação contínua a equipe desembarcou da viatura policial e fizeram o acompanhamento que culminou na abordagem do indivíduo que portava a arma de fogo de fabricação artesanal, uma submetralhadora calibre 9mm e uma quantidade de maconha, o outro envolvido conseguiu escapar pulando muros das casa e tomando rumo ignorado.

O autor afirmou para os militares que faz parte de uma facção criminosa e a arma seria para proteção da rua, devido ter acontecido o homicídio na data anterior.

Foi dada voz de prisão ao autor e feita a condução do mesmo junto com a arma de fogo para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para que se tome providências cabível.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)is.

