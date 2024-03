Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra um acidente ocorrido no bairro Cruzeirão, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, nesta quarta-feira (20).

Nas imagens, é possível ver o momento em que um motociclista tenta ultrapassar uma caminhonete e quase é esmagado. O motorista da caminhonete sinaliza a intenção de virar à direita, mas o motociclista acaba colidindo com o veículo e ficando debaixo dele.

Não há informações disponíveis sobre o estado de saúde do motociclista até o momento.

Confira o vídeo:

