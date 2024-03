Na madrugada de quarta-feira, a tranquilidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, foi abalada por um ato de brutalidade que deixou a comunidade perplexa. Um motoboy foi alvo de uma violenta agressão por parte de indivíduos locais, em um incidente que chocou a todos.

Tudo começou com a circulação de um vídeo mostrando o entregador envolvido em uma discussão com um homem visivelmente embriagado, cena que se espalhou rapidamente pelos grupos locais de mensagens.

Por volta das 23h42, os serviços de emergência foram acionados para socorrer o motoboy, que apresentava ferimentos graves na cabeça, suspeita de fratura no braço, além de queixas de dores intensas na perna e nas costas. Testemunhas relataram que três indivíduos desceram de um veículo preto e atacaram o entregador com barras de ferro e outras ferramentas, deixando evidente a crueldade do ato.

O motoboy, um homem de cerca de 30 anos, afirmou não conhecer seus agressores. No entanto, moradores locais sugeriram que as agressões foram uma forma de represália pelo incidente anterior, no qual o entregador se envolveu em uma briga com a pessoa embriagada. As imagens revoltantes do ataque se espalharam pelas redes sociais, despertando indignação e solidariedade na população.

Após receber os primeiros cuidados médicos no local, o motoboy foi levado ao hospital pelos Bombeiros, enquanto a Polícia Militar assumia o controle da área. Simultaneamente, a Polícia Civil iniciou uma investigação para identificar os agressores e esclarecer as motivações por trás desse ato de violência repugnante, buscando justiça para a vítima e paz para a comunidade consternada.

Por redação BMA

