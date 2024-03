Na sessão da última terça feira,19, o vereador Sidney Araújo teve um projeto aprovado, tornando obrigatório que o poder público municipal doe coletes salva-vidas para os ribeirinhos. Isso ocorreu devido aos constantes acidentes fluviais recentes, que resultaram em vítimas fatais por afogamento, devido a acidentes com embarcações nos rios de nosso município.

Agora, é lei e obrigatório que o poder público forneça esses materiais (coletes salva-vidas) aos ribeirinhos do município de Sena Madureira. Parabéns ao vereador Sidney Araújo pela iniciativa e por se preocupar com nosso povo, especialmente com os ribeirinhos.

Por Pelegrino Sobrinho – Colaborador do AcreOnline.net

