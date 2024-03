A Secretaria Municipal de Obras continua o trabalho de investimento em saneamento básico e rede de drenagem em Sena Madureira. O prefeito Mazinho Serafim (Podemos) tem buscado investir nessa área para acabar com pontos críticos que inundavam ruas e residências com as fortes chuvas, garantido qualidade de tráfego de pessoas e veículos mesmo no período invernoso.

O secretário de Obras de Sena Madureira, Fabrício Moreira destacou que esse serviço de drenagem de mais de 240 metros começa na rua Piauí, passando pelas ruas Carlos Pereira, Maranhão e finaliza na rua Duque de Caxias. “Esse trabalho vai ajudar na vazão das águas que se acumulam nas ruas e avenidas de nossa cidade nos períodos chuvosos. O prefeito Mazinho pediu bastante celeridade e qualidade nos serviços para que possamos atender a população o mais rápido possível com esses serviços estruturantes, que valoriza as regiões em destaque e garante uma qualidade de vida as pessoas”, destacou o secretário.

Para o prefeito esse é o tipo de obra que poucos gestores tem coragem de fazer. “Quando se enterra esse serviço que vai durar para sempre, poucas pessoas lembrarão do trabalho que foi realizado, mas sabemos que esse tipo de obra impacta consideravelmente na vida da população. Quando chove muitas ruas ficam inundadas, por não haver vazão das águas da chuva. Essa drenagem vai garantir o escoamento dessas águas que antes ficavam represadas. Investir em infraestrutura é garantir o desenvolvimento que nossa cidade merece”, afirmou Mazinho

