Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia da 1ª Regional, em Rio Branco, logrou êxito na recuperação de uma motocicleta que havia sido furtada em dezembro de 2023 nas imediações do bairro Cadeia Velha, capital acreana.

Após o ocorrido, a vítima procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O.) relatando o furto de seu veículo. Diante dos fatos, os agentes de polícia deram início às investigações e coletaram informações para localizar o paradeiro da motocicleta furtada.

Após meses de diligências e trabalho investigativo, a motocicleta foi encontrada nesta quarta-feira, no ramal Bom Jesus, região do segundo distrito da capital. O veículo foi encaminhado e está sob custódia no pátio da Delegacia da da 2ª Regional.

Agora, serão realizados os procedimentos legais para restituir a motocicleta ao legítimo proprietário, restabelecendo assim seus direitos e garantindo a conclusão positiva deste caso de furto.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram