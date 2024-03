Na manhã desta quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) com o apoio do Núcleo de Operações com Cães (NOC), realizou uma operação que resultou na prisão de uma mulher envolvida com o tráfico de drogas, em Rio Branco. A ação teve desdobramentos que revelaram uma tentativa de envio de mais de quatro quilos de entorpecentes para a cidade de Goiânia-GO.

A apreensão, ocorrida em janeiro, foi fruto de uma fiscalização de rotina realizada pelo NOC em transportadoras de carga. Durante a inspeção, os cães farejadores detectaram a presença de substâncias ilícitas escondidas na parte interna de uma poltrona. As autoridades realizaram investigações subsequentes, resultando na localização da residência da suspeita.

Na manhã de hoje, foi cumprido um mandado de busca domiciliar na casa da mulher identificada como responsável pelo envio do entorpecente. Durante a operação, mais drogas foram encontradas no interior da residência, reforçando as evidências contra a investigada.

A suspeita foi detida e está à disposição do Poder Judiciário para as devidas providências legais. As investigações continuarão a fim de elucidar possíveis conexões com outros indivíduos envolvidos no tráfico de drogas, bem como identificar novos desdobramentos relacionados ao caso.

A Polícia Civil do Acre reitera seu compromisso em combater o tráfico de drogas e manter a segurança e a ordem pública no estado, e destaca a importância da colaboração da população na denúncia de atividades ilícitas.

Assessoria/ PCAC

