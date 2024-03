A pequena rio-branquense Manuella Galdino da Silva, uma bebê de apenas 10 meses, que enfrentou uma batalha contra a Atrofia Muscular Espinhal (AME tipo 1), uma condição rara e debilitante, não resistiu a doença e faleceu na madrugada desta quarta-feira, 20. O comunicado foi feito pelos administradores da rede social na qual os pais compartilhavam a luta da menina pela vida.

A mãe de Manuella, Isabel Santos da Silva, chegou a realizar campanhas com o intuito de arrecadar fundos e garantir o acesso ao medicamento essencial, que poderia salvar a vida da filha, mas custava em média R$ 6 milhões.

Isabel exigia do Estado o fornecimento do remédio mais caro do mundo, Zolgensma. O velório ocorre na funerária Bom Jesus, na rua Isaura Parente, número 196, Bosque, em Rio Branco.

por Maria Meirelles-Agazeta do Acre

