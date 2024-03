Nesta quarta-feira, 20, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, por seu

Promotor de Justiça se manifestou favorável ao pedido de exclusão do

apontamento/registro dos dados pessoais do ex-prefeito Vando Torquato, do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis

por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI.

Em um dos pareceres, o promotor justificou afirmando que “o juízo deixou de aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos em face do requerido Erisvando Torquato do Nascimento, bem como em razão do

efetivo cumprimento de todas as sanções impostas e o arquivamento definitivo da

execução no dia 27/04/2016.”

O Ministério Público se manifestou favorável em três processos que tramitavam contra o ex-prefeito. Com o parecer, os processos deverão ser julgados extintos nos próximos dias, com os dados pessoais de Torquato retificados junto à Justiça Eleitoral.

Pareceres FAVORÁVEIS Vando Torquato

Por portal AcreNotícias

