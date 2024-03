A Presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino, participou na manhã desta quarta-feira (20) de uma audiência pública promovida pelo Ministério Público do Acre (MPAC). O procurador jurídico do poder legislativo, Dr. Raimundo Monteiro, também esteve presente.

A audiência foi convocada pelo Corregedor-Geral do órgão, Álvaro Luiz, com o objetivo de debater e buscar soluções para as principais problemáticas do município, no intuito de melhorar a vida das pessoas. O encontro contou com a presença de representantes de diversos setores da sociedade.

Em sua fala, Ivoneide voltou à falar sobre os problemas ocasionados pela transferência dos atendimentos via 190 e SAMU diretamente para uma central em Rio Branco, causando lentidão e morosidade justamente no momento em que a população precisa de agilidade em casos de emergências.

“Foi uma audiência muito proveitosa pois debatemos temas de interesse da população. Parabenizo o MPAC em nome do Dr. Álvaro Luiz pela iniciativa e pelo convite. Creio que teremos importantes encaminhamentos que vão melhorar a vida do nosso povo”, disse a presidente.

