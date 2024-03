O governador Gladson Cameli participa, nesta quinta-feira, 21, em Manaus (AM), do Seminário Internacional: a Política de Fronteira e a Bioeconomia na Amazônia Legal. O evento tem duração de dois dias e é realizado pela Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, setor do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Cameli estará presente na principal mesa de debates do seminário, na abertura do evento, ao lado do ministro Waldez Góes; do governador do Amazonas, Wilson Lima; e do superintendente da Zona Franca de Manaus, João Bosco Gomes Saraiva; além da ministra Daniela Benjamin, diretora de Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores; do superintendente da Sudam, Paulo Rocha; e do secretário nacional de Economia Verde, Rodrigo Rollemberg.

“Esta é uma oportunidade de debatermos assuntos de extrema importância para a Amazônia e para o Acre no que diz respeito à economia verde”, destaca Cameli, lembrando que também assinará a pactuação de uma agenda de desenvolvimento regional para a Amazônia Legal, com foco em projetos no segmento de bioeconomia.

Durante o seminário se dá ainda o lançamento da Estratégia Nacional de Bioeconomia e Desenvolvimento Regional Sustentável – BioRegio, o anúncio do programa executivo Desenvolve Amazônia e do TED MIDR Ipea, para a atualização dos estudos e publicações da faixa de fronteira.

Charlene Carvalho Agência de Noticias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

