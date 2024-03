Na tarde desta terça-feira,16, mais um incidente foi registrado durante a travessia no Rio Juruá, entre Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Um carro caiu na água enquanto tentava subir a pequena balsa, mesmo com o suporte de uma máquina do Deracre no local. A Marinha do Brasil, responsável pela fiscalização das balsas, atuou no caso.

A travessia é realizada em balsas grandes custeadas pelo governo estadual, oferecendo o serviço gratuitamente. Porém, as balsas menores cobram até R$ 20 pelo transporte, limitando-se a um veículo por vez. No acidente, dois carros estavam na balsa de pequeno porte, o que pode ter contribuído para o ocorrido.

Imagens mostram a presença da máquina do Deracre trabalhando para melhorar o acesso às balsas. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a equipe da Marinha no local, verificando documentos e auxiliando na situação.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram