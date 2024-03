O Projeto de Lei nº 1084/2022, visa expandir esse auxílio através da oferta de um acréscimo no valor de R$ 250 aos beneficiários do BPC, conhecido como “vale sacolão”

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos, proporciona um suporte mensal limitado a R$ 1.412. Esse valor é crucial para custear despesas básicas como medicamentos, moradia, água, luz e alimentação.

Proposta de Ampliação do BPC

No entanto, o Projeto de Lei nº 1084/2022, visa expandir esse auxílio através da oferta de um acréscimo no valor de R$ 250 aos beneficiários do BPC, conhecido como “vale sacolão”. Esse recurso extra visa garantir uma ajuda adicional para a compra de itens essenciais da cesta básica, como frutas, verduras, arroz, feijão e carne.

Detalhes do Benefício Adicional

A proposta legislativa sugere que o Poder Executivo aloque os recursos necessários no Orçamento da União para viabilizar esse complemento ao salário do BPC. Além disso, prevê a possibilidade de estabelecer parcerias com estabelecimentos comerciais para oferecer descontos em tributos, visando reduzir os custos desse benefício adicional.

Atualmente, o projeto de lei que visa implementar o “vale sacolão” está em análise na Câmara dos Deputados, aguardando a designação de um relator na Comissão de Finanças e Tributação.

Processo Legislativo em Andamento

Abaixo, detalhamos quem poderá ser contemplado pelo bônus de R$ 250 no salário do BPC.

Critérios para Recebimento do Bônus

O projeto, liderado pelo deputado José Nelton, propõe a inclusão do vale sacolão no pagamento do BPC, abrangendo indivíduos que preencham requisitos específicos, como estar inscrito no Cadastro Único e ter renda familiar de até um salário mínimo mensal.

Entretanto, para ser elegível ao BPC, a renda per capita deve ser de no máximo 25% do salário mínimo. Esta iniciativa busca fornecer mais informações sobre o funcionamento desse projeto, visando ampliar os benefícios para indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Critérios de Elegibilidade para o BPC

O reajuste anual do salário mínimo impacta diretamente não apenas no valor, mas também nas regras do BPC. A renda familiar mensal per capita é um dos principais critérios para a concessão desse recurso.

Considerando o salário mínimo atual de R$ 1.412, os candidatos ao BPC devem respeitar o limite de renda familiar per capita mensal de R$ 353.

O segundo critério essencial para receber o BPC é estar registrado no Cadastro Único (CadÚnico), que por sua vez, gera a seguinte lista de critérios:

Situações de vulnerabilidade nas relações familiares;

Nível de oferta de serviços comunitários e sua adaptação;

Carência econômica e os gastos relacionados;

Idade;

Análise da história da deficiência;

Aspectos relativos à ocupação e ao potencial de trabalho.

O INSS define o grupo familiar para o cálculo da renda, incluindo o requerente, seu parceiro ou cônjuge, pais (ou padrasto/madrasta), irmãos solteiros, filhos, enteados solteiros e menores tutelados. Todos devem residir no mesmo local para serem considerados parte do grupo. O processo de solicitação envolve etapas como o cadastro no CadÚnico, perícia médica para pessoas com deficiência e verificação de requisitos como tempo mínimo de contribuição ao INSS e renda familiar.

Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram