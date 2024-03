Buscando melhorar ainda mais a capacidade técnica de seus servidores e oferecer mais qualidade no serviço prestado, a Prefeitura de Rio Branco inicia nesta quarta-feira (20), o Curso de Formação Inicial de Auditores Municipais de Controle Interno, voltado para os novos auditores empossados no final do ano passado.

As aulas presenciais serão realizadas dos dias 20 a 27 de março e nos dias 1º e 2 de abril, sempre das 8h às 12h.

A aulas online ocorrerão nos dias 5, 9, 10 15 e 16 de abril, sendo que nos dias 5 e 10 as aulas serão nos períodos da manhã e tarde e nos dias 9, 15 e 16, somente no período da tarde.

As aulas presenciais ocorrerão no prédio sede da Controladoria Geral do Município (CGM) e Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA).

Gleydison Meirelles/Assecom

