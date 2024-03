Após cinco anos de investigação, a Polícia Civil do Acre concluiu o inquérito sobre a explosão de um barco que resultou na morte de seis pessoas, incluindo um bebê de 08 meses, e deixou outras seis gravemente feridas em Cruzeiro do Sul.

Seis indivíduos foram indiciados por homicídio doloso devido ao dolo eventual, incluindo o proprietário do barco, o ex-proprietário, o dono da gasolina e seu irmão, o caminhoneiro da empresa e um funcionário do barco, além da empresa transportadora por crime ambiental.

A Polícia ressaltou a gravidade das condutas dos envolvidos, que resultaram no abastecimento de cinco mil litros de gasolina na embarcação, com 18 pessoas a bordo no momento do abastecimento. O caso agora será encaminhado à Justiça para as devidas providências legais.

Por AcreOnline.net

