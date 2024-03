Na manhã desta terça-feira (19) a presidente da câmara municipal de Sena Madureira, vereadora Ivoneide Bernardino recebeu em seu gabinete a visita institucional do Corregedor-Geral Álvaro Luiz e o Subcorregedor-Geral Flávio Siqueira, ambos do Ministério Público do Acre (MPAC).

Durante a conversa, que também contou com a presença do vereador Raimundo dos Anjos, e do procurador do poder legislativo, Dr. Raimundo Monteiro, foi reafirmada a parceria entre as instituições bem como o desejo mútuo de atuação conjunta para a melhoria do atendimento á população do município.

Dentre as pautas debatidas destacam-se a volta dos atendimentos do SAMU e 190 diretamente do município, a morosidade das obras de reforma e ampliação do hospital João Câncio Fernandes, a necessidade da volta dos atendimentos presenciais do INSS e receita federal, entre outras.

“Foi uma satisfação recebê-los em meu gabinete para uma boa conversa. Tratamos sobre algumas problemàticas da nossa cidade como a questão dos atendimentos do SAMU e 190 que precisam voltar a ser realizados aqui no município, e outros temas de interesse da população. A câmara é parceira do MPAC e das demais instituições do nosso estado, agradeço à ambos pela visita e a cordialidade”, disse a presidente.

