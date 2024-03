O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS)

Duas mulheres não identificadas foram torturadas e mortas a pauladas na madrugada desta terça-feira (19), na rua 67, Comunidade Nossa Senhora de Fátima I, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital amazonense.

As vítimas foram jogadas de um carro preto, de modelo e placa não identificados. Ao lado dos corpos, uma facção criminosa deixou bilhete assumindo a autoria do crime. Um buquê de flores também foi deixado no local.

De acordo com informações, as mulheres foram jogadas de um carro preto de modelo e placa não identificados.

Segundo policiais da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), ao chegar no local do crime, a equipe encontrou um bilhete assinado por uma facção criminosa, assumindo a autoria do crime, ao lado dos corpos também foi deixado um buquê de flores.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro (DEHS).

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram