Com o objetivo de incentivar mais empresas a contribuírem com a campanha Juntos pelo Acre, que visa mitigar as dificuldades enfrentadas pelas famílias vítimas das inundações, nesta quinta-feira, 18, a Satel Brasil, empresa internacional dedicada à prestação de serviços de engenharia, doou 180 kits de limpeza e 20 cestas básicas ao governo do Acre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

O intuito da doação é agradecer ao Acre pela receptividade que a empresa recebeu quando chegou ao estado em 2020. “A doação seria um muito obrigado ao Acre, que representou e representa muito para a gente. Estamos aqui desde 2020 e é o mínimo que podemos fazer para um estado que já contribuiu tanto para o crescimento da empresa como um todo”, agradece o engenheiro eletricista e gerente operacional da Satel Brasil, Daniel Barbosa Eskenazi.



“Nossa ideia principal é atrair mais empresas, porque hoje estamos falando de 180 kits de limpeza, mas se mais empresas doarem a gente tá falando de mais kits. Então, a ideia é incentivar para o bem, e obviamente dar esse apoio a quem está merecendo nesse momento”, destaca o gerente.



O diretor de Assistência Social, Hilquias Almeida, ressalta que as doações recebidas da Satel Brasil serão destinadas à população atingida pelas inundações na capital e nos municípios.



“Recebemos 180 kits de limpeza e 20 cestas básicas que serão destinadas às pessoas que foram atingidas pela enchente, aqui na capital como também no interior, onde alguns municípios tiveram cheias históricas. Estamos dando esse apoio logístico enquanto secretaria aos municípios e encaminhando todas essas doações tanto para a capital quanto para o interior”, destaca o diretor.

Por Miguel França- Agência de Notícias do Acre

Foto: Anderson Oliveira/Segov

