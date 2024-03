Dando sequência à programação da Semana do Consumidor, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realiza até a próxima sexta-feira, 22, um mutirão de atendimentos para renegociação de dívidas, na sede da autarquia das 8h às 13h, e no Via Verde Shopping das 14h às 17h.

Trata-se de uma oportunidade valiosa para que consumidores possam quitar seus débitos junto aos seus credores. Dívidas em atraso com bancos e financeiras, desde que não estejam associadas a bens dados em garantia ou já prescritas, também poderão ser negociadas no mutirão ou pela plataforma:www.meubolsoemdia.com.br da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Outras dívidas que também poderão ser renegociadas:

• Dívidas de consumo (carnês e boletos);

• Contas de água, luz, telefone e gás;

• Crediários;

• Parcelamentos;

Dívidas que não podem ser renegociadas:

• Impostos e demais tributos;

• Pensão alimentícia;

• Crédito habitacional (como prestação da casa própria);

• Crédito rural;

• Produtos e serviços de luxo.

• Adiantamento de 13º salário.

Documentação Necessária:

1) Identidade;

2) CPF;

3) Comprovante de endereço;

4) Comprovação do endividamento;

5) Contratos de empréstimos;

6) Extratos bancários;

7) Comprovante da renda;

Para consumidores considerados superendividados, aquela pessoa que não consegue pagar suas dívidas e garantir ao mesmo tempo o sustento mínimo para si e sua família, são necessários ainda os comprovantes de gastos essenciais.

A presidente do Procon, Alana Albuquerque, afirma que o mutirão de renegociações de dívidas tem sido uma pauta prioritária dos órgãos que atuam no sistema de defesa do consumidor e visam dar oportunidade às pessoas, para que regularizem a sua situação financeira.

“O nosso foco é sempre educativo, prezando pelo consumo consciente e pautas relacionadas à educação financeira. Mas é uma oportunidade para que as pessoas possam trazer todas as dívidas das quais possuem, e a gente possa encontrar uma solução alternativa para regularização dessa situação, dentre outros serviços que dispomos também. Ficamos sempre à disposição para bem atender nossos consumidores”, enfatiza a presidente.

A chefe de atendimento do Procon, Patrícia Lima, destaca que “a iniciativa visa fornecer suporte e orientação financeira essenciais para aqueles que buscam recuperar sua estabilidade financeira”, explica.

Thailyne Moura, chefe do Núcleo de Superendividamento do Procon, ressalta que o mutirão de superendividamento visa atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade financeira.

“Os consumidores que desejam estar fazendo esse atendimento, devem procurar nossos postos de atendimento tanto na sede, quanto no Via Verde Shopping durante toda essa semana”, afirma.

