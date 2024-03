No dia 22 de março, o mundo se une para celebrar o Dia Mundial da Água, uma data que visa destacar a importância desse recurso vital para a vida no planeta. Este ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), tem uma programação dedicada à promoção da conscientização ambiental e práticas sustentáveis, com o tema nacional “A Água nos Une, o Clima nos Move”, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

“Com as atividades a Semeia busca abordar não apenas a importância da água em si, mas também questões de justiça social e sustentabilidade no acesso e na gestão desse recurso precioso”, explicou o secretário da instituição, Carlos Nasserala.

Na programação constam palestras em várias escolas com o tema: Considerações acerca dos impactos das mudanças climáticas no contexto local, ministrada por uma servidora da Semeia, licenciada em Geografia, Rayane Ribeiro.

Segundo a diretora da Escola de Educação Ambiental, Luzimar Oliveira, as ações desenvolvidas durante a semana têm o propósito de contribuir com o fortalecimento da educação ambiental e as discussões em torno das interrelações entre as temáticas de recursos hídricos e mudanças climáticas uma vez que a água e o clima estão presentes na vida das pessoas e são fatores cruciais para o futuro da humanidade, sendo que as mudanças climáticas afetam sobretudo grupos vulneráveis.

“Um tema pertinente à nossa realidade, pois o cenário atual de emergência climática, como enchentes com maior frequência e estiagem prolongadas.

Dessa forma, as atividades educativas propostas ampliam o debate em torno da temática, promovem educação climática, através da disseminação de conhecimento necessário sobre as causas e efeitos das mudanças climáticas e estimulam a participação ativa da sociedade em ações coletivas de transformação social”, explicou a diretora.

Ainda dentro da programação, haverá um plantio para a recuperação de Área de Preservação Permanente (APP), na Bacia do Igarapé Redenção. A intenção é mostrar a importância da água no meio ambiente, os desafios enfrentados na conservação dos recursos hídricos e maneiras pelas quais cada indivíduo pode contribuir para a preservação.

Segundo Nasserala, ao unir esforços de conscientização, educação e ação, a Semeia busca inspirar a todos trabalharem juntos na proteção e na gestão sustentável dos recursos hídricos.

“Em um mundo onde a escassez de água é uma realidade crescente, é crucial que todos nós reconheçamos noyssa responsabilidade compartilhada em conservar esse recurso precioso dentro do meio ambiente para as gerações futuras”, concluiu o gestor.

Melissa Jares/Assecom

