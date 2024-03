A jovem, que é estudante de direito, compartilhava em suas redes sociais os produtos supostamente furtados

A influenciadora digital Maria Clara da Silva Pontes, 18, foi flagrada furtando produtos cosméticos, na última quinta-feira (14), em duas farmácias situadas no município de Castanhal, região metropolitana de Belém, no Pará. A jovem, que é estudante de direito, compartilhava em suas redes sociais os produtos supostamente furtados com seus seguidores.

A câmera de segurança de um dos estabelecimentos, mostram Maria Clara e uma adolescente, também envolvida no caso, furtando diversos cosméticos. Os produtos são todos colocados dentro de bolsas levadas pelas duas. Influenciadora e adolescente tentaram fugir, mas foram detidas pelos seguranças da farmácia até a chegada da polícia.

