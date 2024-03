Com a ficha de filiação abonada pelo senador Sérgio Petecão (PSD) e com as bençãos do prefeito, Mazinho Serafim, o vereador Alípio Gomes integrou as fileiras do Partido Social Democrata na noite desta sexta-feira, 15, ao ser lançado oficialmente como pré-candidato a prefeito do município. O pré-candidato a vice-prefeito, Dr.Getulião Saraiva, atual secretário de finanças do município, também assinou a ficha de filiação, mas foi ao Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que irá compor uma grande aliança na futuro chapa PSD/PL em Sena Madureira.

Em seu discurso o senador Sérgio Petecão disse que sua relação com Mazinho Serafim sempre foi entre “tapas e beijos”, mas com muito respeito, por sempre reconhecer todo o trabalho e dedicação do gestor frente a prefeitura de Sena Madureira.

“Fico feliz em ter o Alípio no PSD, e ele pode ter a certeza que contará com nosso apoio. Não sei se faremos mais que o Mazinho, até porque o Mazinho fez muito por Sena, mas vamos investir muito em uma futura administração do nosso partido. O Alípio é um vereador de três mandatos, um servidor público que tem a dimensão de sua responsabilidade e capacidade de ajudar sua cidade. Sua humildade mostrou isso, por conta disso estarei aqui na campanha. Essa pré-candidatura não é mais do Alípio ou do Mazinho. Agora será nossa”, afirmou Petecão.

Bastante emocionado, Alípio revelou que dificilmente tem receio de falar em público, mas que todo apoio recebido em sua filiação acabou mexendo com seu emocional.

“Só tenho a agradecer a todos os presentes, nossos vereadores, os deputados Gilberto Lira, Pablo Bregense, Eduardo Ribeiro, ao deputado federal Eduardo Velloso que se fez presente em nosso evento e a nossa querida deputada federal Meire Serafim. Além é claro do meu parceiro de todas as horas, a quem devo minha lealdade e compromisso que é o nosso prefeito Mazinho. Ele pode ter certeza que vamos fazer um trabalho de continuidade a esse projeto de desenvolvimento de nossa cidade. E o nosso senador Sérgio Petecão pode confiar que vamos engrandecer o PSD em Sena Madureira”, disse o pré-candidato.

Para Mazinho a população de Sena Madureira sabe o que foi feito durante sua gestão, e por isso quer a continuidade do trabalho que vem sendo realizado. “Assim como tenho o deputado Gilberto Lira como um amigo irmão, acredito no Alípio e em seu compromisso com o nosso projeto que é desenvolver nosso município. Aproveito para agradecer também o senador Sérgio Petecão que convidou o Alípio e apresentou um novo caminho na disputa desta eleição. Petecão, senador Marcio Bittar, deputados Eduardo Velloso, Meire e Antonia Lúcia são os únicos que realmente tem compromisso e honra suas promessas com Sena Madureira, ajudando com recursos para investimentos no município”, afirmou Serafim.

Quem são Alípio Gomes e Getulião Saraiva

Alípio Gomes de Brito, tem 39 anos, casado com Carina Castro, pai de três filhos. Filho da Neide Gomes e do saudoso esportista Aurino Brito.

Alípio ingressou na política em 2012, onde foi eleito pela primeira vez e foi reeleito em 2016 e 2020.

Gomes é Policial Penal desde 2004 como Policial Militar Provisório e permaneceu até 2008. Passando em 2008 mesmo a integrar a primeira turma de Agente Penitenciário do Acre, atualmente Policial Penal.

Advogado, especialista em direito penal e processual penal e em direito eleitoral. Trajetória profissional, com 20 anos no Amazonas, 14 anos de atuação no Acre, atuando no Estado como advogado eleitoral, Eleições: 2010/2012, 2016. De 2017 até a presente data exercendo funções na Prefeitura de Sena Madureira, onde já assumi as secretarias de Articulação Institucional, Controladoria do Município, Administração e Finanças(cumulativamente), Saúde interino e, a frente das finanças desde 2018. No Amazonas, exerceu os cargos públicos de secretário geral da escola normal superior da UEA, Universidade Estadual do Amazonas, Auditor da UEA, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, Secretário Municipal de Educação de Manaus. (Cargos exercidos entre 1999 a 2008). Advogado com vasta atuação no Tribunal do Juri, Amazonas, Acre, Rondônia e Ceará.

Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram