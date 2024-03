A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, resgatou na última quarta-feira,13, trabalhadores em condição análoga à escravidão em uma fazenda em Xapuri, no interior do Acre.

Os trabalhadores estavam em situações precárias, sem condições adequadas de alojamento, água potável e eram submetidos a jornadas exaustivas, desvio de função e falta de pagamento de horas extras.

A operação identificou irregularidades trabalhistas e possíveis indícios de trabalho escravo. A Polícia Federal reforçou o compromisso de combater essa prática e incentivou a população a denunciar através do Disque 100.

Por AcreOnline.net

Foto Ilustrativa

