Ronilson Vieira de Oliveira, 27, foi atropelado por um micro-ônibus ‘Amarelinho’ e teve a cabeça esmagada, na noite do último sábado (15), na avenida das Flores, zona centro-sul da capital amazonense. Vítima pedalava pela calçada quando tentou atravessar a via, bateu na lateral do lotação e teve a cabeça atingida pelo pneu do veículo.

Segundo informações, o ciclista pedalava pela calçada, e ao tentar atravessar a via acabou escorregando e batendo na lateral micro-ônibus ‘Amarelinho’, a vítima caiu e foi atingida pelo pneu do lotação. Ronilson teve a cabeça esmagada e morreu no local.

O motorista do alternativo permaneceu no local e prestou esclarecimentos para a polícia.

A equipe do Departamento Técnico Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo.

Veja vídeo:

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram