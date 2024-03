Desde o início das inundações, a Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), tem enfrentado inúmeros desafios para garantir o abastecimento de água na capital. As condições do sistema, que já enfrentavam problemas nas gestões passadas, foram se deteriorando mais por falta de recursos.

Com esforços contínuos, a equipe contou com o apoio de 40 colaboradores da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), que trabalharam incansavelmente, dia e noite.

Conforme o comunicado pelo Saerb, a captação e o tratamento da água de Rio Branco está operando em sua capacidade máxima. A prefeitura não mediu esforços para restaurar o fornecimento de água, reconhecendo a necessidade da população.

Por Juilyane Abdeeli- ASCOM

