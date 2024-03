Em Cruzeiro do Sul, Polícia Civil prende condenado por tentativa de feminicídio

Na tarde da última sexta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes da delegacia da mulher, em Cruzeiro do Sul, efetuou a prisão de um homem, das iniciais A. C. de F. O. de 38 anos, por ter sido condenado, no tribunal do júri da 1º vara criminal, no dia 08 de fevereiro.

O homem foi condenado a uma pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado, por ter praticado o crime de lesão corporal de natureza grave contra a ex-companheira dele, que gerou perigo de vida para a vítima, fato praticado em 08 de maio do ano passado.

O caso foi investigado pela Deam de Cruzeiro do Sul e tratado como tentativa de feminicídio, ocasião na qual o condenado foi julgado pelo tribunal do Júri, entretanto a conduta foi desclassificada para o crime de lesão corporal, em que pese a vítima ter sido atingida na cabeça e parte superior do tórax, por arma branca do tipo faca enquanto estava com a criança no colo.

Destaca-se a rapidez do julgamento do caso em análise e a atuação articulada dos órgãos de proteção às vítimas de violência doméstica para que houvesse um desfecho célere. O preso foi encaminhado ao Poder Judiciário, sendo submetido à audiência de custódia.

Assessoria/ PCAC

