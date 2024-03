Após renovar mais uma vez sua máxima histórica, o Bitcoin (BTC) passou por correção e gerou uma liquidação ampla no mercado de criptomoedas. Com exceção de dois tokens com baixo valor de mercado, todos os demais ativos digitais também operam no negativo.

Nas últimas 24 horas, US$ 668 milhões em posições long (que apostavam na valorização do Bitcoin) foram liquidadas no setor de derivativos, segundo dados da plataforma Coinglass. Foi o maior valor em duas semanas.

Por volta das 8h, o Bitcoin opera em baixa de -7,60%, a US$ 67.368. Ontem, o ativo chegou a encostar em US$ 73.798, o valor mais alto alcançado até agora, segundo dados da Bloomberg.

O analista Fernando Pereira, da corretora Bitget, disse que a configuração técnica do Bitcoin de quarta-feira (13) já sinalizava uma formação de cunha ascendente no gráfico, tradicionalmente interpretada como um sinal de baixa.

“A antecipação de tal movimento sugeria uma iminente correção no valor do Bitcoin, potencialmente se desdobrando ainda esta semana. A criptomoeda perdeu o suporte de US$ 68.600. É bem provável que inicie uma nova onda de baixa que pode ir de US$ 65 mil a US$ 63 mil”, completou.

Cenário macro

Beto Fernandes, analista da Foxbit, disse que a divulgação nesta semana da inflação do consumidor nos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) e da inflação ao produtor do país (PPI, na sigla em inglês) também “azedou” o Bitcoin.

“O mercado até digeriu bem o leve avanço da inflação ao consumidor, mas a inflação ao produtor acelerou bem mais rápido do que o esperado, colocando todos os setores de risco em correção e valorizando o dólar“, falou.

Fernandes disse que os dados, apesar de não mudarem muito a perspectiva do mercado em relação aos juros norte-americanos para a próxima reunião, levantam dúvidas se um corte na taxa pode acontecer ainda no primeiro semestre.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch Tool, 92,5% dos agentes do mercado acreditam que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) deve manter a taxa básica de atual de juros – de 5,25% a 5,50% ao ano – no próximo encontro, em maio.

Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam em alta nesta sexta, na contramão das criptos. Dow Jones Futuro sobe +0,14%, S&P 500 Futuro avança +0,13% e Nasdaq Futuro registra alta de +0,05%.

Altcoins

Todas as altcoins, com exceção de Conflux (CFX) e LEO Token (LEO), amanheceram no vermelho nesta manhã. O CoinDesk 20, um índice do portal especializado em cripto CoinDesk que acompanha os maiores e mais líquidos ativos digitais, cai -6% no dia.

O maior tombo desta sexta é da criptomoeda Bitcoin SV (BSV), um fork (espécie de cópia) do Bitcoin, que desvaloriza -22,60% no momento da publicação deste texto. O Ethereum (ETH), que acabou de passar por uma importante atualização, encolhe -7,80%.

Confira o desempenho das principais criptomoedas às 8h00:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas

Bitcoin (BTC) US$ 67.368 -7,60%

Ethereum (ETH) US$ 3.679 -7,80%

BNB Chain (BNB) US$ 568 -6,70%

Solana (SOL) US$ 172 -0,90%

XRP (XRP) US$ 0,6222 -11,00%

Fonte: CoinGecko

As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas

Conflux (CFX) US$ 0,3902 +7,80%

LEO Token (LEO) US$ 6,04 +2,90%

Fonte: CoinGecko

As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:

Criptomoeda Preço Variação nas últimas 24 horas

Bitcoin SV (BSV) US$ 90 -22,60%

Bonk (BONK) US$ 0,00002972 -16,60%

Mantle (MNT) US$ 0,8932 -16,30%

FLOKI (FLOKI) US$ 0,0002522 -15,80%

Ribbon Finance (RBN) US$ 1,42 -15,40%

Fonte: CoinGecko

Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:

ETF Preço Variação

Hashdex NCI (HASH11) R$ 55,09 -3,55%

Hashdex BTCN (BITH11) R$ 82,50 -2,64%

Hashdex Ethereum (ETHE11) R$ 56,49 -4,57%

Hashdex DeFi (DEFI11) R$ 41,09 -5,14%

Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) R$ 43,40 -0,22%

Hasdex Crypto Metaverse (META11) R$ 64,98 -9,71%

QR Bitcoin (QBTC11) R$ 22,42 -3,61%

QR Ether (QETH11) R$ 13,91 -4,05%

QR DeFi (QDFI11) R$ 6,24 -4,00%

Cripto20 EMPCI (CRPT11) R$ 15,35 -4,24%

Investo NFTSCI (NFTS11) R$ 16,31 -12,26%

Investo BLOKCI (BLOK11) R$ 226,67 -2,40%

Lucas Gabriel Marins/Infomoney

