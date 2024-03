O proprietário e amigos se reuniram para realizar o resgate de um carro que havia caído dentro do Rio Acre esta semana. O incidente ocorreu em decorrência de um desmoronamento no Bairro Seis de Agosto. A operação de resgate aconteceu pela parte da manhã e foi um sucesso. O proprietário conseguiu retirar o veículo do fundo do rio. O carro agora deve passar por uma revisão mecânica antes de voltar a circular.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram