Uma jovem de 29 anos, Taissa C.B.C, fugiu, após tentar matar atropelado, o ex-marido, de 31 anos. O caso aconteceu, na tarde desta quinta-feira (14), na rua Maldonado, Bairro Cidade do Lobo, na capital. Uma mulher, de 49 anos, foi atropelada pela acusada e socorrida em estado gravíssimo.

Aos policiais, o homem relatou que ele e a ex-mulher estão em fase de separação. Nesta quinta-feira, ele estava se deslocando até a residência da ex para buscar suas roupas, pois estava de mudança para a casa do pai.

No meio do caminho, o homem, que estava a pé, foi atropelado pela acusada, que dirigia um veículo Cobalt. Câmeras de segurança registraram a vítima no capô do carro, se segurando para não cair, enquanto a mulher fazia zigue-zague, em alta velocidade.

O carro só parou quando bateu no muro de uma residência. A mulher, de 49 anos, que estava na varanda da casa, foi atingida por pedaços de concreto do muro e ficou em estado gravíssimo, precisando ser entubada por uma equipe do Samu e levada às pressas para o hospital João Paulo II.

Já o homem, teve ferimentos na cabeça e uma fratura exposta em uma das pernas. Ele também foi socorrido até o hospital João Paulo II.

Após o crime, Taissa fugiu do local e não foi encontrada até o momento. Segundo a Polícia, momentos antes de tentar matar o ex-marido, a acusada teria sido vista ingerindo bebida alcoólica em um bar na região.

Dentro do carro de Taissa, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja vazia.

Rondoniagora

