A Prefeitura de Rio Branco iniciou nesta quinta-feira (14), no porto do Flutuante do Bairro da Base, o carregamento dos insumos para mais uma edição do Programa Saúde na Comunidade. O itinerante fluvial visa alcançar 167 comunidades do Riozinho do Rola e seus afluentes.

Uma equipe composta por 70 profissionais irá fornecer serviços de consultas médicas, odontológicas e de enfermagem, distribuir hipoclorito, preservativos e lubrificantes, realizar exames de malária e leishmaniose, oferecer pré-natal, planejamento familiar, PCCU, exame clínico de mama, acompanhamento do Bolsa Família, cadastro do cartão do SUS, avaliação de hipertensão e diabetes, realizar exames de testes rápidos (sífilis, HIV, hepatite B e C), imunização para todas as idades, vacinação do HPV, vacinação de animais (cães e gatos), além de serviços farmacêuticos e outros.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, a população rural e ribeirinha de Rio Branco representa cerca de 10% da população do município e enfrenta grandes dificuldades de acesso aos serviços de saúde devido às barreiras sociais e geográficas.

“Essa é a nossa felicidade enquanto prefeitura. Eles esperam por nós todos os anos para que essa ação chegue até eles, porque muitos têm dificuldades para se deslocar de suas comunidades até a zona urbana em busca de atendimento médico. Por isso, é tão importante que esse itinerante fluvial aconteça regularmente”, disse a secretária.

O Programa Saúde na Comunidade tem como objetivo levar atendimento à população da zona rural e ribeirinha. Serão montados 11 pontos de apoio, e a previsão é de que mais de 2 mil famílias sejam atendidas durante os 30 dias do itinerante fluvial.



O prefeito da capital destacou a importância desses atendimentos.

“Esses atendimentos são realizados diversas vezes por ano, então é importante porque levamos o dentista até eles. Fiquei muito feliz com o caso de um senhor fumante de cerca de 70 anos. Seus dentes estavam pretos devido ao cigarro. Quando ele saiu do atendimento, me deu um abraço e disse ‘agora eu posso sorrir, prefeito’. Isso é gratificante. Não é só limpeza dos dentes, mas todas as ações. Minha felicidade é ver que estamos cumprindo nossa promessa de cuidar das pessoas e proporcionar dignidade às famílias.”

Para o dentista Hellyl Doningos, servidor da saúde há mais de dez anos, a valorização dos profissionais contribui significativamente para que eles desempenhem seus trabalhos de forma satisfatória.

“A condição é total! Desde o ano passado vem melhorando. Os equipamentos são de última geração. Tudo que levamos para os atendimentos nas comunidades é o que há de melhor, tanto em termos de pessoal quanto de material.”

A iniciativa demonstra o compromisso da prefeitura de Rio Branco em garantir acesso à saúde de qualidade para toda a população, especialmente aquelas que enfrentam maiores dificuldades devido à sua localização geográfica.

Por Bruna Giovanna/Assecom

Fotos: Evandro Derze/Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram