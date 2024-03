Na tarde da última quinta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, realizou a prisão em flagrante de L. D. S. M., de 19 anos, pelo crime de feminicídio na sua forma tentada. O incidente ocorreu no bairro Naire Leite, em Senador Guiomard, quando o suspeito desferiu várias facadas em sua companheira.

Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe de agentes de polícia iniciou diligências imediatas, resultando na prisão em flagrante do indivíduo. As investigações estão em andamento para localizar a arma branca utilizada no crime, supostamente descartada em uma área de mata, conforme declarações do suspeito.

Ainda segundo informações fornecidas pelo próprio indivíduo, há suspeitas de que a vítima possa estar grávida, o que agrava ainda mais a natureza do crime. A mulher foi conduzida em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

“É importante destacar que o suspeito possui uma extensa ficha criminal, com registros por ameaças, dano, lesão corporal e outros delitos. Ele será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça”, informou o delegado Rômulo Barros.

Essa ação da PCAC demonstra o compromisso da instituição em combater a violência contra a mulher e garantir a punição dos responsáveis por crimes tão graves como o feminicídio.

Assessoria/PCAC

