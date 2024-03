Uma streamer da Twitch conhecida como Meow Dalyn, que se identifica como uma cadela, especificamente da raça Dálmata, recentemente discutiu seu estilo de vida único durante uma aparição no programa The Kyle and Jackie O Show, deixando os apresentadores australianos e os ouvintes intrigados. Meow esclareceu que, apesar de seu nome sugerir uma afinidade felina, ela se vê como canina, traçando um paralelo com a nomeação não convencional de animais de estimação, como um pequeno cachorro chamado Hércules.

Durante a entrevista, Meow detalhou seu dia a dia e interações, revelando que ela não se envolve em relacionamentos tradicionais. Em vez disso, ela tem ‘treinadores’, semelhantes a cuidadores de cachorro, que são responsáveis por seu cuidado. Isso inclui alimentação, passeios e participação em sessões de treinamento, as quais ela acha prazerosas devido às recompensas envolvidas, presumivelmente petiscos.

Um aspecto notável da adaptação de Meow à sua persona canina inclui sua resposta a certos estímulos, como um dispositivo ‘controlador de cachorro’ ativado pelo apresentador Kyle Sandilands. Ela reagiu negativamente, indicando um nível de imersão em sua identificação como cadela. Além disso, quando perguntada sobre aspectos mais pessoais de sua vida, como hábitos de banheiro e atividades sexuais, Meow forneceu respostas que alinhavam com sua persona de cachorro, incluindo usar o quintal para necessidades sanitárias, embora com concessões para instalações humanas durante o mau tempo. Sua resposta a perguntas sobre sexualidade foi não-verbal, recorrendo a um latido, o que levou a não mais questionamentos pelos apresentadores.

A entrevista, compartilhada nas plataformas de mídia social do podcast, provocou uma ampla gama de reações do público. Os comentários variaram de descrença e ridicularização a preocupações sobre o bem-estar mental de indivíduos que adotam escolhas de estilo de vida tão extremas. Alguns questionaram a praticidade de seu estilo de vida, como a escolha de cuidados médicos quando doente, enquanto outros expressaram consternação com a aceitação social mais ampla do que veem como comportamentos não convencionais.

por Lucas Rabello

