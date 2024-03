A vítima estava em na sua casa quando escutou os barulhos de tiros da casa do seu vizinho

Bruno Emídio da Silva Junior, 33, morreu após ser baleado no rosto ao se debruçar em um muro para verificar sons de desparos que estavam vindo da casa vizinha a dele. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento.

O caso aconteceu no último sábado (9), em Apucarana, no Paraná. Testemunhas relataram à Polícia Militar que a vítima estava em uma confraternização em casa quando escutou os barulhos de tiros da casa do seu vizinho.

Bruno subiu no porta-gás de sua casa para olhar por cima do muro o que estava acontecendo do outro lado. Naquele momento, o vizinho disparou contra o seu rosto e fugiu em um carro vermelho. O homem não foi identificado.

Após ser baleado, Bruno caiu no chão e a namorado dele ainda tentou fazer massagem cardíaca para reanimá-lo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas a vítima morreu no local.

Os policiais entraram na casa do vizinho e encontraram uma espingarda de pressão modificada para calibre .22 com luneta e uma escopeta, além de 49 munições de diferentes calibres intactas e outras 19 deflagradas.

Dois carregadores de pistola calibre .380 municiados também foram encontrados no local. Posteriormente, a Polícia Científica apreendeu outros 11 estojos para pistolas com o mesmo calibre, em um corredor que liga a frente aos fundos da residência.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer o crime.

Veja vídeo:

Fonte: D24am

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram