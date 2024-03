No bairro Cidade Nova, em Rio Branco, uma cena de devastação chocou moradores e trabalhadores nesta tarde. Uma casa inteira desmoronou na Rua Poços de Caldas, uma das áreas mais afetadas pela enchente de 2024. O deslizamento não poupou outras duas residências, que também sucumbiram à força da erosão.

Três operários que trabalhavam em uma oficina local foram pegos de surpresa pela tragédia. Eles relataram que, em questão de minutos, tudo desabou. Um veículo Hyundai foi engolido pelas águas do rio, desaparecendo rapidamente, enquanto outros carros foram completamente destruídos ao caírem no barranco. As equipes do Corpo de Bombeiros estão empenhadas em recuperar o veículo desaparecido.

Ao lado da casa em colapso, cinco pessoas conseguiram escapar rapidamente antes que a situação se agravasse ainda mais.

“Está caindo tudo e tem um carro dentro do rio. Cidade Nova está caindo e se acabado”, relatou uma testemunha que registrou o vídeo.

A Defesa Civil continua monitorando de perto a situação. Até o momento, não há relatos de feridos, mas a comunidade local está em estado de choque diante da magnitude do desastre.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram