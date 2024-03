Carro capota no meio da rua e chama atenção de moradores no interior do Acre

Uma mulher que conduzia um carro no município de Cruzeiro do Sul hoje, dia 14, tentou subir uma ladeira no Bairro do Colégio. Porém, ao chegar em um certo ponto, o carro começou a descer de ré e, em seguida, capotou no meio da rua. A condutora, que não teve o nome identificado, escapou ilesa. Os bombeiros foram acionados, mas só puderam constatar danos materiais.

A cena chamou a atenção dos moradores, que logo se aproximaram do local para ver o que tinha acontecido.

