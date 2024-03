Desenvolvimento do autoconhecimento, reforço no autocuidado e respeito às próprias vontades. Foi com estes objetivos que a equipe multidisciplinar da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), em alusão ao Mês da Mulher, realizou, nesta terça-feira, 12, e quarta-feira, 13, uma roda de conversa tratando de empoderamento feminino às colaboradoras da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra). Até o momento, a palestra já foi concedida a mais de 100 mulheres.

De acordo com a diretora de Políticas Públicas para as mulheres da Semulher, Joelda Pais, esta é uma nova campanha da pasta, que destaca, além dos objetivos de autoconhecimento, autocuidado e respeito próprio. “E a importância de priorizar as próprias decisões e o respeito às próprias vontades”, explica Pais.

Além disso, as técnicas da Semulher distribuíram materiais informativos com contatos para denúncias de possíveis casos de violência contra as mulheres. “Aproveitamos a oportunidade para – acima de tudo – divulgar os serviços da secretaria, além de abrangermos a temas empoderadores, como o rompimento do ciclo da violência e a autonomia econômica e financeira das mulheres no mercado de trabalho”, explicou a psicóloga da Semulher, Dandara Viana.



Uma das ouvintes foi a técnica Geovana Silva que, na palestra realizada na Seinfra, reiterou a importância do momento para o público feminino, “principalmente, para nos conectarmos umas com as outras. Precisamos nos apoiar cada vez mais para que, unidas, consigamos alcançar equidade nos direitos e relações”, finalizou.

Por Anne Nascimento- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Franklin Lima/Semulher

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram