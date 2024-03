Os jogadores do Andirá participaram de um treino tático na tarde desta quinta, 14, no Juventus, e o técnico Pedro Balú confirmou os titulares para o confronto contra o Rio Branco, programado no sábado, 16, às 17 horas, no Florestão. O zagueiro Júnior e o volante Tragodara entram na equipe titular.

“Vou aumentar o poder de marcação do Andirá. Vamos enfrentar uma equipe com muita qualidade e não podemos atuar de qualquer maneira”, afirmou Pedro Balu.

Jogar certinho

Para o volante Becker, o Andirá precisa jogar certinho, marcando forte e aproveitando as oportunidades de gols.

“Falhamos nos dois primeiros jogos e por isso precisamos fazer uma partida mais inteligente. Esse é um jogo grande e vamos tentar vencer”, declarou Becker.

Fecha preparação

O elenco do Andirá fecha preparação com um treino de bolas paradas na tarde desta sexta, 15, no Juventus.

