Um menor de idade foi apreendido na tarde desta quinta-feira, 14, por porte ilegal de arma de fogo, a ocorrência foi no percurso que liga os ramais da Zezé e Chico Sobrinho, no bairro Belo Jardim I.

Uma viatura policial do 2° Batalhão realizava patrulhamento na região, quando ouviu na rede de rádio que uma ocorrência de disparo de arma de fogo estaria acontecendo no local.

De imediato os militares fizeram o deslocamento e foram informados que um cidadão estava chegando em sua casa, quando avistou cerca de quatro indivíduos furtando açaí de sua propriedade. O homem começou a gritar e sua atitude afugentou os autores.

O homem ainda saiu correndo atrás dos autores porém, retornou ao ouvir dois disparo de arma de fogo em sua direção. Os militares pegaram as características e lograram êxito ao abordarem o menor que tinha em sua posse uma faca e escondido próximo a ele, uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 32, que sua mãe confirmou ser de sua propriedade.

Os militares deram voz de apreensão ao menor que ainda tentou investir contra a guarnição, que conteve a ação e fez a condução para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram