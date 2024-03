O Bolsa Família efetua pagamentos extras aos beneficiários durante o mês de março. Confira uma lista completa com todos os valores e condições para receber o benefício ainda este mês. Vale ressaltar que o Bolsa Família é um programa de transferência de renda do Governo Federal destinado a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além dos pagamentos da parcela de R$ 600, valor médio do Bolsa Família em 2024, os beneficiários também podem receber alguns adicionais, que variam conforme a configuração familiar. Dessa forma, é possível receber valores mais elevados dependendo dos integrantes da família. Em alguns casos, podendo chegar até R$ 1.412.

No entanto, os valores extras concedidos aos beneficiários do Bolsa Família seguem suas próprias regras e condições. Abaixo, conheça alguns deles:

Benefício de Renda de Cidadania: Concedido às famílias inscritas no Bolsa Família. Neste caso, cada integrante recebe, pelo menos, R$ 142, independentemente da idade, destinado a todas as famílias beneficiárias. Apesar disso, apenas as famílias com cinco membros ou mais têm direito a este valor. As famílias com dez membros recebem um pagamento equivalente a um salário mínimo, sendo R$ 1.412.

Benefício Primeira Infância (BPI): Destinado a famílias com crianças de 0 a 6 anos, o Benefício Primeira Infância concede um valor de R$ 150,00. A assistência é para garantir o cuidado e o desenvolvimento apropriado das crianças nessa faixa etária.

Benefício Variável Familiar (BVF): Concedido a famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes, o Benefício Variável Familiar tem o valor de R$ 50,00.

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Direcionado a famílias com mulheres que estão amamentando crianças de até 6 meses, o Benefício Variável Familiar Nutriz também possui o valor de R$ 50,00. O propósito desse auxílio é garantir o suporte necessário para as beneficiárias que ainda estão com um bebê recém nascido em fase de amamentação.

Em março, os beneficiários não recebem o Auxílio Gás, os pagamentos acontecem a cada dois meses, logo o benefício deve voltar apenas no mês de abril, conforme prevê o cronograma oficial do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Para ser elegível ao Bolsa Família, as famílias devem possuir uma renda mensal média inferior a R$ 218 por integrante. Além da renda, é necessário cumprir uma série de compromissos nas áreas de saúde e educação se quiserem continuar recebendo os repasses normalmente. Dentre elas estão:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Para as crianças de 4 a 5 anos, frequência escolar mínima de 60%;

Para beneficiários de 6 a 18 anos que não completaram a educação básica, a frequência escolar mínima é de 75%.

Manter a inscrição no Cadastro Único atualizado pelos últimos dois anos, conforme mudanças na configuração familiar.

Cronograma de pagamentos do Bolsa Família

Em março, os pagamentos do programa estão previstos para começar em 15 de março com previsão para terminar no dia 28 de março. Neste caso, é preciso ficar atento às datas que cada beneficiário recebe, pois elas mudam conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Abaixo, confira o cronograma completo:

NIS final 1: 15 de março;

NIS final 2: 18 de março;

NIS final 3: 19 de março;

NIS final 4: 20 de março;

NIS final 5: 21 de março;

NIS final 6: 22 de março;

NIS final 7: 25 de março;

NIS final 8: 26 de de março;

NIS final 9: 27 de de março;

NIS final 0: 28 de de março.

Além disso, as famílias devem apresentar inscrição no Cadastro Único atualizada para estarem elegíveis a receber os pagamentos. Por fim, as famílias interessadas em receber o benefício ou que tenham dúvidas podem procurar um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na região onde moram.

